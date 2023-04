Królewski fotograf o Karolu, jakiego nie znają ludzie. "Miał zamiar coś zmienić i robił to"

- Królowa Kamila wydobywa z króla Karola III to, co najlepsze. Sprawia, że on się śmieje. Zawsze odnosi się do niej, jako "mojej kochanej żony" - opowiada Arthur Edwards, wieloletni fotograf brytyjskiej rodziny królewskiej. W rozmowie z magazynem "People" ujawnił nieznane szerzej fakty na temat brytyjskiego monarchy i jego małżonki.

Arthur Edwards jest fotografem brytyjskiej rodziny królewskiej, pracującym dla gazety "The Sun", od 45 lat. Odbył z nimi 200 podróży do ponad 120 krajów, fotografował siedem królewskich ślubów, pięć pogrzebów, robił zdjęcia po przyjściu na świat siedmiorga dzieci. Kilka miesięcy po premierze swojej książki "Behind the Crown: My Life Photographing the Royal Family", 82-letni fotograf udzielił wywiadu magazynowi "People". Zdradził w nim m.in., czego wiele osób może nie wiedzieć na temat króla Karola III i królowej Kamili.

Arthur Edwards ujawnia nieznane fakty o rodzinie królewskiej

Edwards podążał za królem Karolem III od 1977 roku. - Obserwowałem, jak ten książę, który był wizjonerem, wygłasza przemówienia na temat architektury i żywności organicznej, czy też ratowania mórz przed plastikiem. Zdałem sobie sprawę, że on po prostu robił wszystko, co mógł, żeby coś zmienić - powiedział fotograf w rozmowie "People". Według niego wiele osób nie zdaje sobie sprawy z dążenia Karola do zmian. - Przez 70 lat czekał, aby zostać królem, ale nie zamierzał po prostu siedzieć, grać w tryktraka (backgammon - ang.) i pić szampana. Miał zamiar coś zmienić i robił to - mówi. - Jeśli w danej wiosce miał powstać supermarket, co oznaczałoby zniszczenie wszystkich lokalnych sklepów, to on walczył o tę wioskę - wspomina fotograf.

Choć nie każdy o tym wie, Karol od wielu lat angażuje się w m.in. walkę z globalnym ociepleniem. Na pierwszym portrecie króla, namalowanym po objęciu przez niego tronu, monarcha ma na sobie bransoletkę, którą otrzymał od wodza jednego z plemion amazońskich, i która ma symbolizować zaangażowanie nowego króla w sprawy ochrony środowiska. Monarcha wspiera też wiele organizacji charytatywnych, projektów edukacyjnych czy artystycznych. Za pośrednictwem zakładanych przez siebie organizacji czy inicjatyw wspiera m.in. młodych ludzi z ubogich społeczności czy zmagających się z innymi trudnościami życiowymi.

Według Edwardsa Karol wstaje każdego dnia, aby "robić wszystko, co najlepsze, dla innych ludzi" i - jak twierdzi - jego działalność jako króla nadal będzie płynąć prosto z serca. - (Monarchia) trwa tylko dzięki woli ludzi. A ludzie go wspierają, chcą żeby odniósł sukces i myślę, że tak będzie (...). Rodzina królewska jest w całkiem dobrej kondycji - twierdzi w wywiadzie z magazynem.

Fotograf rodziny królewskiej: Kamila zmieniła życie Karola

- Jednym z głównych zadań, jakie Karol miał w swoim życiu, było przygotowanie Williama do tego, aby był dobrym królem. Zadaniem Williama jest teraz sprawić, aby George (syn Williama, drugi w kolejce do tronu - red.) był dobrym królem (...) i on pewnego dnia będzie musiał przyjąć tę rolę. A to strasznie trudna rzecz do zrobienia - wskazuje Edwards. - Jest się w elektronicznym akwarium - ludzie obserwują wszystko, co robisz i słuchają wszystkiego, co mówisz, rozbrajając to na czynniki pierwsze (...), Karol jest jednak ponad to - twierdzi.

Fotograf uważa też, że bardziej oficjalne pojawienie się Kamili u boku Karola około 2004 roku wniosło nową, świeżą energię do rodziny królewskiej. - Naszą pierwszą podróżą były Stany Zjednoczone. Pamiętam, że poszliśmy na targ na północy Los Angeles, ktoś dał jej brzoskwinię czy inny owoc i ona zaczęła go jeść - coś, czego, nie zrobiłaby żadna inna osoba z rodziny królewskiej, a ona tak - powiedział. - Sprawiła, że wszystko nabrało zupełnie nowego znaczenia dla księcia Karola. Jest teraz o wiele szczęśliwszą osobą. Zawsze odnosi się do niej jako do "mojej kochanej żony" - podkreśla Edwards. Według niego Kamila wydobywa z Karola to, co najlepsze. - Sprawia, że on się śmieje (...). Zawsze jest przy nim, aby go wspierać, taka już jest - dodaje. 9 kwietnia para obchodzić będzie 18. rocznicę ślubu.

Ceremonia koronacyjna Karola III odbędzie się 6 maja w Opactwie Westminsterskim w Londynie. Wydarzenia związane z koronacją będą trwały do poniedziałku 8 maja.

Autor:pb//am

Źródło: People, tvn24.pl