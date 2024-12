Krakowska choinka najpiękniejszą na świecie  

czytaj dalej

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski i Maciej Wróbel złożyli pisma do Instytutu Pamięci Narodowej. Oczekują zajęcia przez IPN stanowiska w sprawie porównywania przez posłów PiS poszukiwanego listem gończym Marcina Romanowskiego do bohaterów stanu wojennego. Zwrócili się też do prezesa IPN i kandydata PiS na prezydenta Karola Nawrockiego. - Jeżeli nie jest w stanie wykonywać obowiązku prezesa IPN, to niech zrezygnuje - mówił Wróbel.