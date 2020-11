Marzył o oświadczynach w muzeum, w którym byli na pierwszej randce. Placówka zamknięta, ale się udało

Historia zaczyna się w "jesienne, szare popołudnie" - czytamy we wpisie MOCAK-u na Facebooku. Do muzeum zadzwonił Szymon. - Dzień dobry, planuję oświadczyć się mojej dziewczynie. Baaaardzo chciałbym zrobić to w MOCAK-u - usłyszał w słuchawce jeden z pracowników.