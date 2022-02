Po jakim czasie ozdrowieniec może ponownie zarazić się koronawirusem? Wyjaśnia dr Tomasz Karauda

Wielu osobom może się wydawać, że po przejściu zakażenia koronawirusem - jako ozdrowieńcy - są już bezpieczne i z automatu uzyskują odporność. Taka pewność wzrasta dodatkowo w przypadku osób zaszczepionych. Przyjęcie podwójnej dawki, a do tego przechorowanie COVID-19 może się wydawać stuprocentową ochroną. Niestety, tak nie jest. Ci, którzy chorobę przeszli, mogą zakazić się ponownie wirusem SARS-CoV-2. Co więcej, przypadki reinfekcji występują również u osób podwójnie zaszczepionych, które mają zarazem certyfikat ozdrowieńca.

Koronawirus - jak szybko może dojść do ponownego zakażenia?

- Imperial College London i WHO szacują, iż wariant omikron ma pięciokrotnie wyższy potencjał do ponownych zakażeń. Brytyjskie analizy, przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) w grudniu 2021 roku, wykazały, że 10 procent spośród zakażonych omikronem chorowało wcześniej na inną mutację COVID-19 - mówi dr Karauda.

Czy możliwe jest ponowne zakażenie wariantem omikron? "Teoretycznie jest to możliwe", przyznaje lekarz. Jednak jest za wcześnie, żeby to potwierdzić, gdyż zbyt krótki jest czas obserwacji omikrona. Przypomnijmy, że ten wariant został zidentyfikowany w listopadzie 2021 roku.

Koronawirus - ile trwa odporność ozdrowieńców?

Jak informuje lekarz, na łamach "The New England Journal of Medicine" ukazał się raport, który porównywał odporność poszczepienną (szczepionką koncernu Pfizer) i poinfekcyjną. Wynika z niego, że u osób, które nie przeszły COVID-19, a zaszczepiły się dwiema dawkami preparatu firmy Pfizer, silna ochrona znacznie słabła po sześciu miesiącach od zaszczepienia. U ozdrowieńców, którzy przyjęli szczepionkę Pfizera, ochrona utrzymywała się na wysokim poziomie przez ponad rok od przebytej infekcji.

Koronawirus - szczepienia a reinfekcja

Doktor Tomasz Karauda przytacza też dane z raportu opublikowanego na łamach "The New England Journal of Medicine". Można w nim przeczytać, że wśród pacjentów, którzy przechorowali COVID-19, przyjęcie szczepionki wiązało się z istotnie niższym ryzykiem reinfekcji. Reinfekcje obserwowano wśród 354 z 83 356 zaszczepionych osób oraz wśród 2168 z 65 676 osób niezaszczepionych przeciw COVID-19 . - Z uwagi na silniejszą poszczepienną odpowiedź immunologiczną, ponowne zakażenie jest mniej groźne dla osób zaszczepionych niż ozdrowieńców, choć - jak podkreślam - nie zdarzyło mi się hospitalizować pacjenta dwukrotnie z powodu COVID-19. Za to z powodu ciężkich powikłań pierwszego zakażenia już tak - dodaje.