Kamień Przeznaczenia ostatni raz był użyty podczas koronacji Elżbiety II. Teraz trafi na koronację jej syna

Kamień ze Scone, symbol szkockiej monarchii

Podkreślenie, że słynny kamień zostanie wypożyczony jedynie na krótko, ma źródło w jego burzliwej historii. Jak podaje "The Telegraph", mierzący ok. 65 cm długości i 40 cm szerokości podłużny blok piaskowca o wadze 152 kg w przeszłości był wykorzystywany podczas koronacji królów Szkocji i jest postrzegany jako "historyczny symbol szkockiej monarchii". Według przekazów, w 841 roku trafił do opactwa w Scone, któremu zawdzięcza swoją pierwotą nazwę.

Zwrócony Szkocji po 700 latach

W 1950 roku czterech studentów ukradło kamień z Opactwa Westminsterskiego. Znaleziono go ok. trzy miesiące później w Szkocji, przy ołtarzu głównym opactwa Arbroath, ok. 800 kilometrów od Londynu. Znów trafił do Anglii, jednak po kolejnych 46 latach w końcu został oficjalnie zwrócony Szkocji. Szefowa tamtejszego rządu, Nicola Sturgeon, w listopadzie 2020 roku ogłosiła plan przeniesienia kamienia do Perth, czyli niedaleko Scone, miejsca skąd pochodzi.