Korea cofa zakaz importu erotycznych lalek. Nielegalny będzie w dwóch przypadkach

czytaj dalej

Rośnie liczba zachorowań między innymi na grypę. W święta w wielu miastach Polski ustawiały się kolejki do aptek. Niektórzy czekali w nich nawet blisko godzinę. Reporter TVN24 relacjonował z Poznania, że jest problem z dostępnością niektórych leków. - Czasami trzeba odwiedzić dwie, trzy, cztery apteki, żeby znaleźć to, co akurat przepisał nam lekarz. Ten problem zwłaszcza dotyczy najmłodszych pacjentów - mówił.