Pierwsze wydanie konstytucji USA trafi na aukcję. Ostatnio było do kupienia 128 lat temu

Konstytucja USA na aukcji

Drugi z egzemplarzy będących własnością prywatnych kolekcjonerów został sprzedany na aukcji w listopadzie 2021 roku. Został on wówczas kupiony przez inwestora Kennetha Griffina za sumę 43,2 miliony dolarów. Później wypożyczono go Crystal Bridges Museum of American Art gdzie stanowi część wystawy zatytułowanej "We the People: The Radical Notion of Democracy".