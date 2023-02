Komu sztuczna inteligencja nie zabierze pracy? Lista 20 profesji, które są "bezpieczne"

Kto w najbliższych latach utraty pracy może się nie obawiać? Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), czyli instytut zajmujący się kształceniem i szkoleniem zawodowym w Unii Europejskiej, opracowało wskaźnik przyszłych potrzeb zatrudnieniowych, który pozwala oszacować łączną liczbę wolnych miejsc pracy w poszczególnych zawodach w okresie do 2030 roku. Wskazane dane to suma wszystkich wolnych miejsc pracy, które powstaną w wyniku konieczności zastąpienia dotychczasowych pracowników oraz z potrzeby obsadzenia nowo tworzonych miejsc pracy.

20 profesji z największą liczbą miejsc pracy do 2030 roku

Prognozy Światowego Forum Ekonomicznego

Sztuczna inteligencja ma nie tylko "zabierać: ludziom miejsca pracy, ale też tworzyć nowe. Światowe Forum Ekonomiczne opublikowało w 2020 roku raport szacujący, że do 2025 roku 85 milionów miejsc pracy może zostać wypartych przez maszyny, które przejmą obowiązki ludzi, w tym samym jednak czasie innowacje technologiczne mogą doprowadzić do powstania 97 milionów nowych stanowisk, "bardziej dostosowanych do nowego podziału pracy między ludzi, maszyny i algorytmy" - czytamy w raporcie.

Co może wpłynąć na ten wzrost? Według "Harvard Business Review" dwa czynniki. "Im więcej komputerów zostanie przeszkolonych do wykonywania powtarzalnych zadań, które często są przydzielane pracownikom niższego szczebla, tym więcej ról skupionych na złożonych zadaniach z konkurencyjnymi wynagrodzeniami powstanie w ich miejsce" - przewidywał amerykański magazyn w 2021 roku. "Oznacza to, że młodzi profesjonaliści mogą mieć do wyboru szerszy wachlarz interesujących możliwości".