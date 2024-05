Od kwietnia do końca września pociąg rozpoczyna bieg o godzinie 7:50 w Villa Opicina na przedmieściach Triestu we Włoszech. Następnie zatrzymuje się na czterech stacjach w Słowenii i dwóch w Chorwacji, by o 9:54 dotrzeć do Rijeki. Z Rijeki do Villa Opicina pociąg rusza o godz. 18:25. Zgodnie z rozkładem jazdy podróż w drugą stronę trwa mniej niż dwie godziny. Ceny biletów zaczynają się od 8 euro (ok. 34 zł - red.) w jedną stronę.