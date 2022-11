Niezwykła decyzja króla po wygranej Arabii Saudyjskiej z Argentyną

czytaj dalej

Oczywiście chciałbym, żeby nasi wygrali. Nie udało się wygrać, jest remis - mówił prezydent Andrzej Duda po meczu polskiej reprezentacji z Meksykiem na mistrzostwach świata w Katarze. Prezydent - który oglądał spotkanie z żołnierzami i funkcjonariuszami - ocenił, że "to nie był zły mecz", choć "widać to było dzisiaj, bardzo wyraźnie niestety, że ten stres był bardzo duży". Premier Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych podziękował piłkarzom za "walkę do ostatniej sekundy". "Przed nami jeszcze co najmniej dwie wielkie szanse, które musimy wykorzystać" - dodał.