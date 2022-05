Dla kogo karta rowerowa jest obowiązkowym dokumentem? I co jeśli dziecko jej nie posiada?

Wedle obowiązujących przepisów, osoby w wieku od 10. do 18. roku życia korzystające z roweru powinny mieć kartę rowerową. Taki dokument to potwierdzenie, że jego posiadacz ma wiedzę i umiejętności techniczne pozwalające mu bezpiecznie i rozsądnie uczestniczyć w ruchu drogowym. A co jeśli dziecko nie ma karty rowerowej?