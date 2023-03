Bliźniętom nie dawano szans, ważyły łącznie 750 gramów. Ustanowiły nowy rekord Guinnessa

czytaj dalej

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej i wiceszef Partii Republikańskiej Jacek Żalek milczy w sprawie milionowych dotacji z NCBR, co do których pojawiły się wątpliwości. Żalek nie wziął dziś udziału w przedpołudniowym bloku głosowań w Sejmie. - To bardzo zastanawiające, że ani na głosowaniach, ani na komisji go nie ma. A to on powinien stanąć i wyjaśnić dziennikarzom jak to jest - powiedział poseł KO Dariusz Joński, który widział dziś w Sejmie Żalka. O sprawie nie chciał się wypowiadać szef KPRM Marek Kuchciński. Z kolei współpracownik Żalka w szeregach Republikanów, Kamil Bortniczuk, upierał się, by o sprawę Żalka pytać tych, "którzy ewentualnie prowadzą postępowanie".