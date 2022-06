Joga z kozami, przytulanie krów. Praktyki wellness z udziałem zwierząt coraz bardziej popularne

Kozia joga budzi kontrowersje

Z kolei w Mediolanie działa studio MarySoul Yoga, organizujące zajęcia jogi z kotami. Jego pomysłodawczynią jest Eleonora Coco, która - jak informuje na swojej stronie internetowej - chciała połączyć to, co ją uszczęśliwia: jogę i koty. "Mówią, że koty pochłaniają negatywną energię i uwalniają pozytywną. Wielu uczniów powiedziało mi, że po zajęciach kociej jogi zapominają o stresie" - wyjaśnia. Sesje mają jeszcze jeden cel: wiele biorących w niej udział kotów szuka rodziny, a "jednym z głównych celów projektu jest pokazanie, jak są urocze, w nadziei, że znajdziemy im dom" - czytamy stronie Coco.

50 euro za trzy godziny w towarzystwie krów

Dominika Bok: Niemal każde zwierzę może stać się naszym terapeutą

Ekspertka dodaje, że "krowy doskonale sprawdzają się w tej roli". - Czekam aż zostanie dostrzeżony ich potencjał w tej dziedzinie na większą skalę. Są duże, ciepłe, pachnące łąką i mlekiem, mają w sobie cierpliwość i spokój - wylicza, podkreślając, że te cechy dotyczą zwierząt, którym zapewnia się dobrostan. - Mam okazje przebywać z takimi, które żyją naturalnie, w stadzie: to koniki polskie i hucuły lub krowy w kilkuosobowych grupach. Obserwuję, jak inaczej układają się ich relacje z ludźmi. Nie jest to relacja niewolnika z panem oparta na strachu i wyzysku. Poprzez zniewolenie istot zwierzęcych, zabraliśmy im to, co najważniejsze, czyli wolność i życie w stadzie, tym samym odbierając im tożsamość. Odnosi się to do sytuacji zarówno samotnie hodowanych osobników, jak i tych trzymanych w zamknięciu, bez możliwości wychodzenia i tworzenia więzi społecznych. Stwarzając zwierzętom godne warunki, stwarzamy szansę na obopólną korzyść.