Ukradli ponad 600 kilogramów "ogórków morskich". Mafia jest nimi bardzo zainteresowana

Dlaczego "ogórki morskie" są tak cenne

"Ogórki morskie" to żyjące blisko den mórz i oceanów zwierzęta. Swoją nazwę zawdzięczają wizualnemu podobieństwu do popularnego warzywa. W Japonii doceniane są ze względu na walory smakowe, zaś w Chinach, gdzie w ostatnich latach rośnie ich popularność, wykorzystuje się je do wyrobu specyfików stosowanych w tradycyjnej medycynie - zauważa "The Guardian".