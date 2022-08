Ubrania z wiatraczkami na plecach. Japoński pomysł by pomóc zwierzętom przetrwać upały

Przewiewne ubranie z siatki z zamontowanym na plecach wiatraczkiem - taki strój dla psów i kotów oferuje jedna z japońskich firm. Ubiór ma pomóc czworonogom przetrwać kolejne fale upałów, które nawiedzają Japonię. Projekt powstał we współpracy z weterynarzem i, według zapewnień producenta, ubrania są komfortowe i bezpieczne dla zwierząt.

Oryginalne stroje dla czworonogów do swojej oferty dodała firma z Tokio na co dzień sprzedająca przede wszystkim ubrania dla kobiet w ciąży. Na ich pomysł wpadła prezeska firmy, Rei Uzawa. Jak przekazała lokalnemu nadawcy publicznemu NHK, zamontowanie małego wiatraczka na kubraku dla zwierząt przyszło jej do głowy gdy zobaczyła, jak jej chihuahua w czasie upałów męczy się podczas spacerów.