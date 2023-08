Japończyk spełnił marzenie, by zostać psem. Pokazał swój pierwszy spacer

Japoński mężczyzna spełnił swoje marzenie o "staniu się" psem. W stroju psa rasy collie bawi się, aportuje, a nawet wychodzi na spacery po okolicy. - Kocham zwierzęta, a odgrywanie collie to coś, co sprawia mi dużo radości. To moje hobby, więc będę robić to dalej - podkreśla.

Historię ukrywającego swoją "ludzką" tożsamość Japończyka w czwartek opisały media. Mężczyzna przedstawiający się jedynie jako Toco twierdzi, że pragnienie stania się psem zrodziło się u niego już lata temu. - Pamiętacie swoje sny z dzieciństwa? Ja pamiętam, jak w zeszycie szkolnym zapisałem, że chcę być psem i wychodzić na zewnątrz - powiedział, cytowany przez brytyjski "Independent".

W 2022 roku Japończyk postanowił podjąć poważniejsze kroki w stronę realizacji swojego marzenia. Zlecił wówczas firmie Zeppet, zajmującej się na co dzień produkcją gadżetów filmowych i reklamowych, wykonanie realistycznego kostiumu psa rasy collie. Według mediów, wydał na ten cel około 2 miliony jenów, co stanowi równowartość ok. 60 tysięcy złotych.

Japończyk został psem

Gdy kostium był gotowy, mężczyzna założył profil w serwisie Youtube o nazwie "I want to be an animal" (chcę być zwierzęciem - red.). Od tamtej pory regularnie dzieli się w mediach społecznościowych filmami ukazującymi, jak bawi się, aportuje, lub tarza w kostiumie psa. W lipcu tego roku mężczyzna zrealizował kolejne ze swoich dziecięcych marzeń i udał się na pierwszy spacer w kostiumie collie.

Na opublikowanych nagraniach widać m.in. jak mężczyzna symuluje picie wody z psiej miski, przemierza jako pies okolicę, a także wchodzi w interakcje z innymi psami czy ludźmi. Szczegóły przechadzki zrelacjonował w swoich mediach społecznościowych, a jego popularność gwałtownie wzrosła. Jego profil obserwuje już ponad 46 tysięcy subskrybentów

Japończyk spełnił swoje marzenie, został psem Youtube/@I_want_to_be_an_animal

"Kocham zwierzęta"

Japończyk przyznał, że zdarza się, że ludzie zamieszczają pod jego filmami niemiłe komentarze, czy określają go mianem fetyszysty. - Smuci mnie, że ludzie mogą tak o mnie myśleć. Kocham zwierzęta, a odgrywanie collie to coś, co sprawia mi dużo radości. To moje hobby, więc będę robić to dalej - podkreślił.

Japończyk spełnił swoje marzenie, został psem Youtube/@I_want_to_be_an_animal

