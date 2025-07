Jak więcej zapamiętać z wakacji? Oto prosty sposób

Mapa 3D mózgu myszy Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Podczas wakacji robimy setki zdjęć. Sięgnięcie po nie po czasie może nam przybliżyć chwilę, w której je robiliśmy, ale może się okazać, że jest jedyną pamiątką. "Zrobienie zdjęcia może utrudnić przywołanie tego, co chcieliśmy zapamiętać", podaje australijskie ABC. Julia Soares, która zajmuje się wpływem nowych technologii na pamięć na Uniwersytecie Stanowym Missisipi, podkreśliła, że "nasza pamięć porównuje obiekty, które fotografujemy, do tych, którym zdjęć nie robimy". Wspomina też, że robienie zdjęć może wpłynąć na dane wspomnienie, a przeładowana galeria zdjęć w telefonie może być początkiem głębokiej zmiany poznawczej.

Badanie: jedna grupa miała robić zdjęcia, druga nie

Australijska stacja przytacza badanie, któremu poddano osoby w muzeum. Jedna grupa miała robić zdjęcia wystawie, druga nie. Po wyjściu zadano pytania odnośnie do tego, co widzieli. Pytanie dotyczyło szczegółów na obrazach. Eksperyment był powtarzany przez naukowców w podobnej formie wielokrotnie i wniosek za każdym razem był podobny - osoby, które nie robiły zdjęć, łatwiej przywoływały wspomnienia i z większą dokładnością były w stanie opisać, co widziały. Soares przyznała, że "nie jest do końca wyjaśnione, czemu osoby, które robiły zdjęcia, pamiętały mniej".

Zdaniem Fabiana Hutmachera, psychologa z Uniwersytetu w Würzburgu, "zdjęcia zmieniają sposób tworzenia wspomnień", przytacza jego wypowiedź "National Geographic". Jego zdaniem "pamięć już nie jest wieczna, to interakcja między naszymi wspomnieniami a źródłami takimi jak zdjęcia, czyli nie jest tym, co przechowujemy w naszych mózgach, ale też tym, co mamy na urządzeniach".

Jak sprawić, by negatywne wspomnienia się zacierały

Już od ponad dwudziestu lat naukowcy sprawdzają wpływ, jaki na działanie pamięci ma robienie wielu zdjęć. Badanie z 2013 roku wykazało, że fotografowanie osłabia naszą pamięć, bo zaczynamy polegać na tym, że obiekt zostanie zarejestrowany przez urządzenie. Badanie z 2023 roku, opublikowane przez Julię Sores, dotyczące ostatnio wykonanych zdjęć, wykazało, że usuwanie zdjęć "sprawiało, że ludzie słabiej pamiętali dane zdarzenia z życia". To pokazało też, że sensowne jest pozbywanie się z mediów społecznościowych zdjęć z byłymi partnerami lub z imprez. Wówczas negatywne wspomnienia się zacierały. W 2024 roku autorka wykazała po przeprowadzeniu trzech eksperymentów, że robienie wielu zdjęć ma wpływ na gorsze zapamiętanie danej sytuacji.

Naukowcy zwracają uwagę na fakt, że jeśli nie oglądamy zrobionych zdjęć, umykają nam istotne wspomnienia, które mogą wrócić tylko wtedy, gdy zobaczymy to, co uwieczniliśmy. Dlatego ważna jest intencja, z którą je wykonujemy.