Instagram uruchamia nowy format treści. Czym są Poradniki?

Instagram umożliwia już nie tylko dodawanie zdjęć i filmików. 18 maja na firmowym blogu pojawiła się informacja o szczegółach działania najnowszej usługi - Poradników. Będą one wprowadzane stopniowo. Nie podano konkretnej daty udostępnienia Poradników wszystkim użytkownikom.

Najnowszy format umożliwia dodawanie dłuższych treści tekstowych, wyglądem przypomina wręcz post na blogu lub Facebooku.. Twórcy oprócz tekstu mogą do nich dodawać zdjęcia i filmy. Nie ma możliwości wejścia w interakcje z danym wpisem - brakuje pola na komentarze i możliwości jego polubienia.

Do dziś tylko osiem kont na całym świecie otrzymało dostęp do tworzenia Poradników. Aby je zobaczyć należy podczas korzystania z aplikacji na telefonie (w wersji desktopowej nie jest to możliwe) wejść w specjalną zakładkę.