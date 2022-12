Najpopularniejsze zdjęcia Instagrama 2022 roku. Zestawienie zdominowała jedna gwiazda

19 grudnia Leo Messi opublikował na swoim instagramowym koncie zdjęcie z Pucharem Świata. To trofeum, za którym gwiazdor gonił przez niemal dwie dekady. Post w ciągu zaledwie trzech dni zdobył ponad 70 milionów polubień i stał się najpopularniejszym zdjęciem kiedykolwiek dodanym na Instagrama. Zdetronizował tym samym słynne jajko, którego konto zostało założone w 2019 roku specjalnie po to, by pobić rekord instagramowych "lajków".