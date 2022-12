Nie miała na jedzenie dla dzieci, poprosiła o pomoc. Na jej konto trafiła równowartość 290 tysięcy złotych

czytaj dalej

Elon Musk przekazał we wtorek, że zrezygnuje z funkcji dyrektora wykonawczego należącego do niego Twittera. Zaznaczył, że stanie się to, gdy uda mu się znaleźć kogoś "wystarczająco głupiego", by objąć to stanowisko. Miliarder zrobił to po tym, jak większość głosujących w zorganizowanej przez niego sondzie opowiedziała się za jego odejściem.