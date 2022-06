"Zełenski, naprawdę mocny". W Indiach nowa herbata na cześć prezydenta Ukrainy

czytaj dalej

To, że politycy i sędziowie się znają, to jest rzecz oczywista - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, odnosząc się do najnowszej odsłony tzw. afery mailowej, w której w kontekście osobistych spotkań z premierem Mateuszem Morawieckim pada nazwisko wówczas sędzi Sądu Najwyższego, a obecnie pierwszej prezes SN Małgorzaty Manowskiej. Okazją do rozmowy na temat niezawisłości sędziów w Polsce była środowa decyzja o zaakceptowaniu polskiego Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską. KE uzależnia jednak wypłatę środków z funduszu od realizacji tzw. "kamieni milowych", które zakładają reformę polskiego wymiaru sprawiedliwości.