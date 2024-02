Rodzeństwo uciekło z domu. 13 lat szukało drogi powrotnej

11-letnia dziewczynka i 7-letni chłopiec z indyjskiego miasta Agra w 2010 roku próbowało trafić do domu dziadków, zgubiło się jednak i trafiło do sierocińca. Tak rozpoczęła się ich wieloletnia tułaczka, której szczęśliwe zakończenie w czwartek opisuje stacja BBC. Ponowne odnalezienie domu rodzinnego i matki zajęło aż 13 lat.

Dzieci planowały udać się do dziadków ze strony matki, którzy mieszkali kilometr dalej. Zgubiły jednak drogę i nie odnalazły domu dziadków. Zamiast tego pozwoliły się podwieźć kierowcy ulicznej rikszy na lokalny dworzec kolejowy, na którym Rakhi i Bablu wsiedli do przypadkowego pociągu.

Dzieci szukały drogi do domu

W pociągu zauważyła je kobieta pracująca w organizacji charytatywnej działającej na rzecz dzieci. Kiedy skład dotarł do Meerut, miasta oddalonego o ponad 250 km od Agry, kobieta oddała dzieci w ręce policji, która zabrała je do miejscowego sierocińca. Rok później rodzeństwo zostało rozdzielone - Rakhi trafiła do ośrodka dla dziewcząt w pobliżu Delhi. Kilka lat później jej brat został z kolei przeniesiony do sierocińca w mieście Lucknow, oddalonego od Agry o niemal 350 kilometrów.