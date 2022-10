Ile kroków dziennie robić, by nie przybierać na wadze? Badania wskazały optymalną liczbę

Wyniki badania, opublikowanego w poniedziałek na łamach czasopisma naukowego "Nature Medicine", wskazują, ile kroków dziennie należy robić, by nie przybierać na wadze. Naukowcy wyliczyli także optymalną liczbę kroków dla osób z nadwagą, by obniżyć ryzyko otyłości.

W trwającym cztery lata badaniu wzięło udział ponad sześć tysięcy uczestników w wieku od 41 do 67 lat. Zakres ich wskaźnika BMI wahał się od 24,3 (wartość ta uznawana jest za wyznacznik prawidłowej masy ciała) do 32,9 (wartość wskazująca na otyłość). Badani przez co najmniej dziesięć godzin dziennie nosili specjalne urządzenia mierzące ich aktywność. Zezwolili również na wgląd w dane dotyczące stanu ich zdrowia.