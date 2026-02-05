Logo strona główna
8 rzeczy, które trzeba wiedzieć o zimowych igrzyskach olimpijskich 2026

Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026
Zimowe Igrzyska Olimpijskie Milano Cortina 2026
Źródło: Reuters
XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 ruszają 6 lutego. Impreza będzie wyjątkową z co najmniej kilku powodów. Zawody zaplanowane są na obszarze aż trzech włoskich regionów. Na startach pojawi się 2900 sportowców. W jakich dyscyplinach będą rywalizować?

Gospodarzem tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich są Mediolan i Cortina d'Ampezzo. Impreza oficjalnie rusza 6 lutego, choć pierwsze rozgrywki zaczęły się kilkadziesiąt godzin wcześniej. Włochy po raz trzeci w historii są areną rywalizacji w zimowych igrzyskach.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026

1. Kiedy ceremonia otwarcia? Ceremonia otwarcia odbędzie się w piątek 6 lutego o godz. 20:00. Wystąpią na niej między innymi Andrea Bocelli i Mariah Carey. Będzie można ją oglądać w Eurosporcie i HBO Max. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii ceremonia będzie się odbywać jednocześnie w czterech miejscach, m.in. na stadionie San Siro w Mediolanie. Po raz pierwszy zapalone zostaną dwa znicze olimpijskie - przy mediolańskim Arco della Pace oraz na Piazza Dibona w Cortinie d'Ampezzo.

Włosi zapowiadają wielkie widowisko. Na ceremonii otwarcia oczekiwani są przywódcy z około 50 krajów. Wśród nich jako gospodarze pojawią się prezydent Włoch Sergio Mattarella z premier Giorgią Meloni, a także m.in. prezydent RP Karol Nawrocki, prezydent Francji Emmanuel Macron, wiceprezydent USA J.D. Vance i amerykański sekretarz stanu Marco Rubio.

2. Gdzie będą się odbywać zawody? W trzech regionach: Lombardii, Wenecji Euganejskiej i w Trydencie-Górnej Adydze. Rywalizacja będzie się toczyć w ośmiu lokalizacjach. To Mediolan, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Bormio, Tesero, Predazzo i Antersleva/Antholz.

Miejsca te, ze względu na znaczne odległości, podzielono na klastry: Mediolan, Cortina d’Ampezzo, Valtellina i Val di Fiemme. W każdym z nich będą rozgrywane inne konkurencje. Odległość między dwoma miastami-gospodarzami, Mediolanem i Cortiną d'Ampezzo, to 400 kilometrów.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Milano Cortina 2026
Zimowe Igrzyska Olimpijskie Milano Cortina 2026
Źródło: Reuters

3. Ile jest dyscyplin? Zawodnicy będą rywalizować w 116 konkurencjach z 16 dyscyplin. Są to: biathlon, biegi narciarskie, bobsleje, curling, hokej na lodzie, kombinacja norweska, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, narciarstwo alpejskie, narciarstwo dowolne, saneczkarstwo, short track, skeleton, skialpinizm, skoki narciarskie oraz snowboard.

4. Ilu sportowców wystartuje? W zawodach wystartuje 2900 sportowców z 90 krajów.

5. Ilu Polaków pojechało na igrzyska? Kiedy będą startować? Polskę reprezentować będzie 60 Polaków, więc aż o 3 zawodników więcej niż podczas poprzednich Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. W tym roku najmłodszym polskim uczestnikiem jest 18-letni Grzegorz Galica - multimedalista mistrzostw świata juniorów w biathlonie.

Najwięcej reprezentantów mamy w łyżwiarstwie szybkim - dziewięciu. Pierwsi Polacy zaprezentują się w piątek, kiedy wystartuje rywalizacja drużynowa w łyżwiarstwie figurowym. Dokładny program startów Polaków można znaleźć na Eurosport.pl.

6. Gdzie można oglądać zmagania sportowców? Transmisje z zawodów będzie można oglądać w Eurosporcie i HBO Max.

7. Czy mamy szanse na medal? Największe szanse medalowe mamy w łyżwiarstwie szybkim (Damian Żurek, Władimir Semirunnij) i short tracku (Natalia Maliszewska oraz sztafeta), ale w coraz lepszej formie przed imprezą jest także narciarka Maryna Gąsienica-Daniel. Na poprzednich zimowych igrzyskach w Pekinie w 2022 roku Polska wywalczyła tylko jeden medal - brązowy Dawida Kubackiego w skokach narciarskich. 

8. Kiedy i gdzie odbędzie się ceremonia zamknięcia? Po raz pierwszy w historii ceremonia zamknięcia nie odbędzie się w mieście-gospodarzu, ale Włosi zdecydowali o zorganizowaniu jej w starożytnym amfiteatrze w Weronie. Ceremonia będzie miała miejsce 22 lutego o godz. 20:00.

Problem organizatorów igrzysk. Włoska prasa o "dyplomacji miejsc"

Problem organizatorów igrzysk. Włoska prasa o "dyplomacji miejsc"

Świat
Z bieżni do bobsleja. Polka już przeszła do historii

Z bieżni do bobsleja. Polka już przeszła do historii

Rafał Kazimierczak

Opracowała Paulina Borowska//mro

Źródło: Eurosport.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Michael Kappeler/Abaca/PAP

