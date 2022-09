Kierowca 22 razy zatrzymany za brak prawa jazdy. Ośmiokrotnie konfiskowano mu już samochód

czytaj dalej

Minister Waldemar Buda stwierdził, że blokowanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską ułatwi Prawu i Sprawiedliwości zwycięstwo w wyborach. - Jeżeli okazuje się, że wstrzymuje się dopływ tych potrzebnych pieniędzy do polskich firm, samorządów i do Polaków po to, żeby wygrać wybory, to należy ocenić tę cyniczną grę jak najgorzej - skomentował Łukasz Lipiński z "Polityki". Zdaniem Michała Kolanki z "Rzeczpospolitej" takie słowa to "szukanie racjonalizacji na siłę, bo samo KPO i to, że jest zablokowane, jest przedmiotem wewnętrznej gry przeciwko Morawieckiemu".