Wybory zakończone w niespełna 30 sekund. Bo wszyscy zdążyli zagłosować

Villarroya to mała wieś w prowincji La Rioja w północnej Hiszpanii . Liczy zaledwie dziewięciu mieszkańców, z czego siedmiu jest obecnie uprawionych do głosowania. Miejscowość znana jest nie tylko ze stuprocentowej frekwencji w kolejnych wyborach samorządowych, ale też z ustanawiania jej w rekordowym tempie.

Najszybsze głosowanie

Nie inaczej było 28 maja podczas ostatnich wyborów samorządowych i miejskich. Mieszkańcy Villarroya nie tylko w komplecie stawili się do wypełnienia swojego obywatelskiego obowiązku, ale ustanowili przy tym nowy rekord szybkości przeprowadzenia głosowania. Zakończyło się ono po dokładnie 29,52 sekundach od otwarcia lokalu wyborczego. Jak wyjaśnia BBC, do tej pory rekord wynosił 32,25 sekundy i został ustanowiony w tej samej miejscowości w 2019 roku. Media nie precyzują, czy jest to jedynie rekord Hiszpanii, czy też można go uznać za rekord świata.