Musi zapłacić byłej żonie prawie milion złotych, bo nie pozwalał jej pracować zawodowo

Odszkodowanie dla byłej żony

Sąd uznał, że odkąd para wzięła ślub, kobieta poświęciła się "głównie pracy w domu, co oznaczało zajmowanie się domem, rodziną i wszystkim, co się z tym wiąże". Małżeństwo ustanowiło rozdzielność majątkową, co oznacza, że zarobione przez każdą ze stron pieniądze formalnie należą tylko do niej. W tym przypadku - w związku z tym, że kobieta nie zarabiała - nie miała zatem żadnego majątku.