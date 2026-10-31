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Przez dekadę liczył się każdy poród. Tak rozdano fortunę

Tamara Barriga
Tamara Barriga
Great Stork Derby. Państwo Timleckowie ze swoimi dziećmi
Great Stork Derby. Państwo Timleckowie ze swoimi dziećmi
Źródło zdj. gł.: Toronto Star via Getty Images
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Majątek dla tej kobiety, która w ciągu 10 lat urodzi najwięcej dzieci? Tak zaczęła się historia Great Stork Derby, konkursu zapisanego w testamencie Charlesa Vance'a Millara. Ekscentryczny kanadyjski milioner postanowił zażartować nawet po śmierci.Artykuł dostępny w subskrypcji

Charles Vance Millar, jedyny syn pary farmerów, skończył prawo. Początkowo nic nie wskazywało, że zostanie jednym z najbogatszych Kanadyjczyków. Udzielał drobnych porad prawnych i pewnie bardziej niż o fortunie myślał, jak wiązać koniec z końcem. Dopiero praca w hotelu, gdzie doradzał gościom, pozwoliła mu na gromadzenie oszczędności. A te systematycznie pomnażał. Wzbogacił się, inwestując między innymi w transport, browary i wyścigi konne. Pracował bez wytchnienia i w pracy zmarł. 31 października 1926 roku doznał zawału serca podczas omawiania sprawy ze swoim wspólnikiem.

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Tagi:
HistoriaKanadadziecidziecko
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