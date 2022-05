Nowa opcja w Google Maps: widok miasta z lotu ptaka o różnych porach dnia, przy różnej pogodzie

We środę i czwartek w kalifornijskim Mountain View odbyła się kolejna edycja corocznej konferencji Google I/O. Jak co roku, informatyczny gigant przedstawił nowości, które zamierza wprowadzić w najbliższym czasie do swojej oferty. Jedna z zaprezentowanych nowinek dotyczy map Google'a. Już niedługo użytkownicy będą mogli zobaczyć wybrane miasta w formie wizualizacji z lotu ptaka.