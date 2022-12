Jego rozwiązanie zmieniło rynek gier wideo. Jerry Lawson bohaterem Google Doodle

1 grudnia, w czwartek, przypada 82. rocznica urodzin Geralda "Jerry'ego" Lawsona. Tego dnia w Google Doodle - czyli tymczasowym logo przeglądarki - pojawił się jego wizerunek. Postać amerykańskiego inżyniera przedstawiona jest w towarzystwie urządzenia, na którego rozwój poświęcił on wiele lat i które ostatecznie udało mu się zrewolucjonizować - konsoli do gier wideo.

Kim był Jerry Lawson?

Urodzony w 1940 roku Lawson wychował się na nowojorskim Brooklynie. Studiował w Queens College i City College of New York, jednak ostatecznie nie uzyskał dyplomu żadnej uczelni. Na początku lat 70. w poszukiwaniu pracy wyjechał do Palo Alto w Kalifornii, gdzie został zatrudniony jako konsultant techniczny w firmie Fairchild Semiconductor. Po kilku latach awansował na stanowisko dyrektora ds. inżynierii i marketingu w dziale gier wideo.