Właściciel nie posprząta po psie? Policja namierzy go po paszporcie genetycznym

Według propozycji władz miasta Béziers na południu Francji wszystkie tamtejsze psy mają mieć paszporty genetyczne. Ma to pomóc w walce z odchodami zalegającymi na ulicach i zmusić właścicieli do sprzątania po swoich czworonogach.

Paszporty genetyczne pomogą w walce z psimi odchodami

Według opisywanego projektu właściciele czworonogów będę zobowiązani do wizyty u weterynarza. Tam zostanie pobrana próbka śliny zwierzęcia, która następnie zostanie poddana badaniu genetycznemu, a na jego podstawie zostanie wystawiony tzw. paszport genetyczny. Jeśli właściciel nie będzie miał takiego paszportu dla swojego psa, zapłaci karę - 38 euro (ok. 170 zł). Dzięki paszportowi, jeśli miejskie służby znajdą psie odchody na chodniku czy ulicy, będą mogły poddać je badaniu i porównać wynik z rejestrem. Namierzony w ten sposób właściciel będzie musiał zapłacić - jak zapowiada burmistrz - 122 euro kary (ponad 540 zł).

Projekt został zgłoszony w lokalnej prefekturze i nie zgłoszono do niego sprzeciwu. "To trzeba zrobić i to nie tylko w Béziers… Musimy karać ludzi, żeby zachowywali się właściwie" - media cytują burmistrza. Jak dodał, miesięcznie służby miejskie zbierają tysiąc a nawet więcej odchodów z ulic. Według burmistrza, eksperyment ma potrwać do lipca 2025 roku. Jak zapewnia, goście miasteczka będą traktowani "z pewną pobłażliwością". Oczywiście, jeśli finalnie posprzątają po swoim psie. Jak podkreślił "cudzoziemcy nie są problemem, to miejscowi nie sprzątają".