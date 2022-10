Najbogatszy Europejczyk zrezygnował z prywatnego samolotu, bo internauci go śledzili

czytaj dalej

Stawki najmu są coraz wyższe - we wrześniu przeciętnie o 28 procent rok do roku, dzięki czemu rośnie opłacalność inwestycji w mieszkania na wynajem. Od wiosny i wywołanego wojną ogromnego skoku popytu na rynku najmu, liczba dostępnych ofert wzrosła o 68 procent - mimo to ogłoszeń jest zdecydowanie mniej niż przed rokiem - wynika z raportu Expandera i Rentier.io.