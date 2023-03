Najszczęśliwszy kraj świata oferuje darmowe wycieczki, by pokazać swój sekret

czytaj dalej

Blisko pół miliona osób podpisało się pod obywatelskim projektem w sprawie in vitro. Trafił on do Sejmu. - W końcu nadszedł ten dzień, jesteśmy szczęśliwi i dumni, że możemy się jego efektami podzielić po trzech miesiącach podróży po całej Polsce - mówiła Małgorzata Rozenek-Majdan, wiceprzewodnicząca komitetu. Była premier Ewa Kopacz podkreśliła, że "in vitro to nie jest wydatek, tylko inwestycja w przyszłość Polski".