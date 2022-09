Skargi na BBC po ogłoszeniu śmierci królowej. Widzowie piszą o "braku szacunku"

Po ogłoszeniu śmierci królowej Elżbiety II BBC zawiesiło nadawanie programów i zmieniło ramówkę swoich stacji radiowych i telewizyjnych na czas żałoby narodowej, która potrwa do końca dnia pogrzebu monarchini. Jak przekazał "Guardian", z danych wewnętrznych brytyjskiego publicznego nadawcy wynika, że otrzymał on ok. 670 skarg od osób, które uważały, że BBC "nadmiernie" skupiło się na informowaniu o zmarłej oraz miały zastrzeżenia do sposobu relacjonowania wydarzeń.