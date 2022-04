Burzliwe związki Elona Muska. W relacjach z kobietami miał więcej porażek niż sukcesów

Znów o nim głośno. Czy też: głośniej niż zwykle. Bo właśnie za 44 miliardy dolarów kupił Twittera. Elon Musk, najbogatszy człowiek świata, zawodowo zajmuje się między innymi cyborgami, samochodami przyszłości i lotami na Marsa. Związki z kobietami to dla niego jednak kwestia bardziej skomplikowana.

W 2021 roku Musk pojawił się w satyrycznym programie "Saturday Night Live". Na antenie przyznał, że zdiagnozowano u niego autyzm. Już w dzieciństwie był wycofany, często zanurzony we własnych myślach. Dodatkowo jako chłopiec drobnej postury, w latach szkolnych wielokrotnie doświadczył nękania. Raz nawet trafił do szpitala z powodu pobicia. Dopiero gdy urósł i nauczył się sztuk walki, jego prześladowcy dali mu spokój.

W tym kontekście łatwiej zrozumieć, skąd biorą się u Elona Muska pomysły, wypowiedzi i zachowania, które wielu uważa za ekscentryczne, obraźliwe czy "nie na miejscu". On sam przyznaje, że trudno mu nawiązywać relacje z ludźmi. Z drugiej strony bardzo mu na nich zależy. Jak powiedział w 2017 r oku w wywiadzie dla "Rolling Stone", jeśli nie jest w długofalowym związku, zasypia samotnie, nie kocha – nie może być szczęśliwy. Jego brat Kimbal Musk również twierdzi, że Elonowi jest lepiej, gdy ma kogoś, ale też że jest on trudnym partnerem.

Pisarka Justine Wilson: sześcioro dzieci i rozwód

Mimo wszystko – a może właśnie dlatego – przez życie Elona przewinęło się całkiem sporo kobiet, i to nietuzinkowych. Pierwszą z nich była poznana jeszcze w college’u w Kanadzie pisarka Justine Wilson. Musk zaprosił ją na lody, ale odmówiła, tłumacząc, że musi się uczyć. Zjawił się więc u niej z topniejącymi lodami w rękach. Z czasem ich drogi się rozeszły, ale wrócili do siebie, gdy on pracował nad swoim pierwszym startupem, a ona nad pierwszą powieścią. W 2000 roku wzięli ślub. Ostatecznie przekonał ją do siebie, wręczając jej swoją kartę kredytową, aby mogła kupować tyle książek, ile tylko zamarzy – jak powiedziała dekadę później w wywiadzie dla "Marie Claire".

W 2002 roku na świat przyszedł ich pierwszy syn, Nevada Alexander Musk. Chłopczyk zmarł w wieku zaledwie 10 tygodni, przestał nagle oddychać podczas snu (to tzw. śmierć łóżeczkowa). Dwa lata później Justine urodziła jeszcze bliźnięta, Griffina i Xaviera, a w 2006 r. trojaczki: Kaia, Saxona i Damiana. Wkrótce potem rozwinęła się u niej depresja, gdy Elon coraz więcej czasu spędzał poza domem, rozwijając swoje biznesy. W 2008 roku zawnioskował o rozwód, a zaledwie sześć tygodni później ogłosił zaręczyny z brytyjską aktorką Talulą Riley. Mimo to Justine i Talulah się zaprzyjaźniły. Ta pierwsza zatrzymała nazwisko po mężu ze względu na dzieci, które on sam w 2010 roku nazwał "miłością swojego życia".

Elon Musk z dziećmi Twitter

Aktorka Talulah Riley: ślub, rozwód, znów ślub i rozwód

Riley, znana m.in. z serialu "Westworld", wyszła za Muska w 2010 roku Dwa lata później para się rozwiodła. Ale już w 2013 roku Elon i Talulah ponownie stanęli na ślubnym kobiercu. Po roku on złożył kolejny pozew rozwodowy, ale go wycofał. Do rozwodu ostatecznie doszło w 2016 roku, tym razem jednak na wniosek Taluli. Ostatecznie zostali przyjaciółmi.

Elon Musk i Talulah Riley Twitter

Amber Heard: to rozstanie go bardzo bolało

Pod koniec 2016 r. Musk zaczął spotykać się z Amber Heard, świeżo rozwiedzioną z Johnnym Deppem, z którym teraz walczy w sądzie o grube miliony. Związek Muska i Heard zakończył się z kolei po roku. Przyczyną była niezgodność napiętych terminarzy obojga. Oni również się rozeszli w pokoju, choć Elon był bardzo zakochany i to rozstanie go bardzo bolało – jak wyznał magazynowi "Rolling Stone".

Elon Musk i Amber Heard Twitter

Grimes: X i Y, i "półseparacja"

Wiosną 2018 r. świat poznał następną partnerkę Muska. Tym razem była to Kanadyjka Claire Boucher, znana jako Grimes, którym to pseudonimem posługuje się w muzycznej karierze. Podobno poznali się online, gdy Elon chciał zatweetować żart na temat sztucznej inteligencji, ale zobaczył, że ona już to zrobiła. Ta relacja okazała się nie mniej burzliwa niż poprzednie. O rozstaniu plotkowano już na jesieni 2018 r., kiedy Musk i Grimes przestali wzajemnie obserwować się na Twitterze. W marcu 2019 r. Boucher poinformowała jednak "Wall Street Journal", że nadal się spotykają, a w styczniu 2020 r. zamieściła na Instagramie informację o ciąży.

Grimes w ciąży Instagram

W maju urodził się X Æ A-12, którego imię trzeba było zmienić na X Æ A-XII, bo zgodnie z kalifornijskim prawem nie mogło ono zawierać cyfr. Jak tłumaczyła Grimes na Twitterze, X oznacza niewiadomą, litera Æ – miłość albo sztuczną inteligencję, natomiast A-12 nawiązuje do samolotu Lockheed A-12 Archangel używanego w latach 60. przez siły powietrzne USA. "To świetna maszyna w walce, ale bez przemocy" – napisała piosenkarka.

Elon i jego syn o imieniu X Æ A-XII twitter.com/elonmusk

Po trzech latach związku Musk ogłosił w mediach społecznościowych, że para jest "w półseparacji". Czyli że nie są już razem, ale pozostają w dobrych stosunkach: często się widują, darzą uczuciem oraz dzielą opieką nad synem. Powodem takiego stanu rzeczy miały być ich zobowiązania zawodowe, przez które Elon większość czasu spędza w Teksasie, a Grimes w Kalifornii.

Elon Musk i Grimes w 2018 roku Getty Images

W marcu 2022 r. ukazał się jednak w "Vanity Fair" wywiad z Grimes, w którym można przeczytać, że ona i Musk są parą, choć mieszkają osobno. "Nie ma na to dobrego słowa. Nie oczekuję, że inni to zrozumieją. (...) Jest lepiej, niż kiedykolwiek było. My po prostu musimy być wolni" – powiedziała. W międzyczasie pojawiły się pogłoski, jakoby Musk umawiał się z australijską aktorką Natashą Bassett. Ale w grudniu 2021 r. Elonowi i Grimes urodziła się córka. A dokładniej: urodziła ją surogatka, dzięki czemu ciążę i sam poród długo udało się utrzymać w tajemnicy.

Exa Dark Sideræl ma niemal tak oryginalne imię jak jej starszy brat. Exa to odniesienie do terminu "exaFLOPS" oznaczającego zdolność wykonywania tryliona operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę. Dark to nawiązanie do ciemnej materii, a Sideræl to przymiotnik "gwiezdny" w języku elfów z "Władcy Pierścieni". Rodzice nazywają ją jednak po prostu Y. Dlaczego nie X (skoro Exa)? Ten skrót zarezerwowali wcześniej dla X Æ A-12.

Informacja o przyjściu na świat dziewczynki pojawiła się w tym samym wywiadzie dla "Vanity Fair". Tuż jednak po jego publikacji Grimes i Musk znów się rozstali. Ale znając historię tego ostatniego, chyba nie będzie trzeba długo czekać, aż Człowiek Roku 2021 według magazynu "TIME" i nowy właściciel Twittera znów się w kimś zakocha.

Autor:bc//az

Źródło: Business Insider, TIME, TVN24