Egzokarp, mezokarp i endokarp w "Milionerach" w pytaniu za 75 tysięcy złotych

Zawodniczka do tego pytania przystępowała z dwoma kołami ratunkowymi. Pytanie do publiczności wykorzystała już wcześniej. Pozostały jej jeszcze pół na pół oraz telefon do przyjaciela. Z wcześniejszym pytaniem pani Agata poradziła sobie bez problemu. Tutaj przyznała, że nie zna odpowiedzi.

Co ma egzokarp, mezokarp i endokarp?

Pojęcia z pytania skojarzyły się pani Agacie z terminami medycznymi, dlatego podejrzewała, że poprawną odpowiedzią jest C. Po chwili namysłu zawodniczka zdecydowała się wykorzystać drugie koło ratunkowe, tym razem było to pół na pół. Po odrzuceniu dwóch odpowiedzi, pozostały tylko A i D. Pani Agata postawiła na odpowiedź D i mogła cieszyć się z wygranej.

Egzokarp, mezokarp i endokarp

Te trzy terminy określają warstwy owocu. Egzokarp jest po prostu skórką okrywającą owoc. Endokarp to wewnętrzna część owocu, najczęściej występująca w postaci pestki. Mezokarpem nazwiemy to, co znajduje się pomiędzy dwiema pozostałymi warstwami. W przypadku brzoskwini będzie to miąższ.