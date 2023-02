Memy z okazji Światowego Dnia Kota. "Nakarm mnie, albo zjem tego małego"

17 lutego w Polsce obchodzony jest Światowy Dzień Kota. Święto ma przypominać o roli tych zwierząt w życiu człowieka, a także uwrażliwiać na ich - czasem też trudny - los. Z tej okazji Internet zalała fala memów, których głównymi bohaterami są nasi futrzani przyjaciele.

Dzień Kota w różnych częściach świata obchodzony jest w inne dni. Międzynarodowy Dzień Kota, ustanowiony w 2002 roku przez Międzynarodowy Fundusz Dobrostanu Zwierząt (IFAW), obchodzony jest 8 sierpnia. W Stanach Zjednoczonych koty mają swój dzień 29 października. Z kolei w Polsce, a także m.in. Włoszech i Brazylii, Światowy Dzień Kota obchodzony jest 17 lutego.

Dzień ten ma przypominać, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają te czworonożne futrzaki. To okazja nie tylko do szczególnego rozpieszczania swoich pupilów, ale też m.in. organizowania zbiórek na rzecz wolno żyjących i bezdomnych kotów. To również okazja do tworzenia i oglądania memów o kotach, powszechnie uważanych za jedne z najbardziej memicznych zwierzaków.

Dzień Kota - memy

W memach koty zazwyczaj przedstawiane są jako zwierzęta uparte i skrajnie wybredne, wręcz gardzące niektórymi decyzjami i wyborami ich właścicieli. Na pewno nie zadowoli ich wymuszona postępującym wzrostem cen zamiana ich ulubionej karmy na tańszy zamiennik.

Wybredny kot

Zresztą nawet te koty, których właściciele stawiają opór inflacji, znajdą jakieś powody do narzekania. Choćby taki, że ich ulubiona karma ląduje w misce rzadziej, niż one by sobie tego życzyły.

Kot - wiecznie głodna istota

Obżarstwo kotów łączy się z ich innymi zmysłami. Autor jednego z krążących w sieci memów zażartował, że koci słuch działa jak należy, ale tylko wtedy, gdy zwierzakowi jest to na rękę.

Niesamowity słuch kotów

A skoro jest obżarstwo, to muszą być i jego efekty.

Efekty kociego obżarstwa Internet

Zadziorny charakter kotów objawia się nie tylko przy okazji walki o jedzenie. Jak wiadomo, koty nie przepadają za wodą, a już na pewno za deszczem moczącym ich futro. Właściciel, który naraża swojego ulubieńca na takie cierpienie, szybko może zaznać jego gniewu. Nawet, jeśli nie działał celowo.

Przemoczony kot, zły kot

Żeby jednak nie było, że koty to bezrefleksyjne stworzenia, które nigdy nie dostrzegają swojej winy. Jak widać na poniższym obrazku - dostrzegają ją. I gdy chcą, potrafią dobrze zakamuflować to, co przeskrobały.

Kot ukrywający zniszczony przez siebie kafelek

Autor:kgo//mm