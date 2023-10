To "długi covid" czy "długie przeziębienie"? Naukowcy wskazali różnice

Autorami badania, którego wyniki opublikowano 6 października na łamach czasopisma naukowego "The Lancet", są naukowcy z londyńskiego Queen Mary University. Przeanalizowali oni dane ponad 10 tysięcy osób, które miały objawy wskazujące na możliwe zakażenie COVID-19 i były testowane pod tym kątem.

Jak wyjaśnili badacze, zarówno wśród osób, u których testy potwierdziły koronawirusa, jak i u tych, u których go nie wykryto, odsetek pacjentów zmagających się z długotrwałymi objawami infekcji był identyczny - wynosił 22 proc. To pokazuje, jak podkreśla cytowany przez "The Independent" prof. Adrian Martineau, że ryzyko "przedłużonej" choroby w obu przypadkach jest "bardzo podobne".