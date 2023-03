Koniec z efektem jo-jo? Naukowcy odkryli, jak powstrzymać zwiększony głód po zakończeniu diety

24 marca wyniki ich pracy opublikowano na łamach strony czasopisma naukowego "Science Direct". Tego samego dnia dwójka autorów skomentowała je na łamach portalu Science Daily. - Nasza praca pozwala zwiększyć zrozumienie tego, w jaki sposób obwody neuronalne w mózgu kontrolują głód - przekazał współautor studium Bradford Lowell. - Ludzie skupiają się w badaniach na krótkoterminowych efektach diety. My chcieliśmy zobaczyć, co dzieje się w mózgu w dłuższej perspektywie - dodał główny autor badania Henning Fenselau

By zrozumieć, jak zmiany zachodzące w mózgu po przejściu na dietę odchudzającą wpływają na późniejszą zdolność do utrzymania nowej masy ciała, naukowcy podzielili badanie na dwie części. Podczas pierwszej z nich, przez sześć dni pozbawiali myszy laboratoryjne pożywienia na 16 godzin w ciągu doby. Po tym czasie podawali zwierzętom jedzenie w ilościach odpowiadających ich naturalnemu, średniemu spożyciu. W kolejnej fazie badacze zapewnili myszom dostęp do nielimitowanych ilości pokarmu. Gryzonie były przez nich ważone zarówno przed rozpoczęciem i zakończeniem postu, jak i przed i po spożyciu posiłków. W tym samym czasie akademicy obserwowali także, zachodzące w mózgach myszy procesy.