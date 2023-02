Ograniczenie spożycia kalorii spowalnia proces starzenia się, wynika z badania. Jest jedno "ale"

Naukowcy z USA doszli do wniosku, że ograniczanie spożywanych kalorii przyczynia się do spowalniania tempa starzenia organizmu i zwiększa długość życia u zdrowych dorosłych. Wyniki badań, sfinansowanych przez amerykański Narodowy Instytut ds. Starzenia (NIA) opublikowano w czwartek 9 lutego w czasopiśmie Nature Aging.

Ograniczanie kalorii spowalnia proces starzenia się

Ostatecznie uczestnicy z pierwszej grupy ograniczyli spożycie kalorii tylko o 12 proc., jednak - jak podkreślił dr Evan Hadley z NIA - "te 12 proc. wystarczyło, aby zauważyć znaczące zmiany". Do zmierzenia wskaźnika starzenia się naukowcy wykorzystali specjalny algorytm, który sprawdzał biomarkery DNA we krwi. Po dwóch latach trwania badania okazało się, że u osób, które ograniczały spożycie kalorii, starzenie przebiegało o 2-3 proc. wolniej niż u osób będących na swojej normalnej diecie. Według głównego autora badania Dana Belsky'ego, przekładało się to na zmniejszenie prawdopodobieństwa wczesnej śmierci o około 10-15 proc. - Wszyscy mamy moc, aby zmienić trajektorię starzenia się - wskazał.

Naukowcy nie są jeszcze pewni dlaczego ograniczanie spożycia kalorii przyczynia się do spowalniania procesu starzenia. - Może to wywoływać pewnego rodzaju mechanizm przetrwania w organizmie, który ma wpływ na oczyszczanie go. Dla organizmu to sygnał, że musi on wykorzystywać wszystkie swoje zasoby efektywnie - stwierdził Belsky.