Czesław Michniewicz odchodzi z kadry, internauci żegnają go memami

Czesław Michniewicz nie będzie już selekcjonerem reprezentacji Polski - w czwartek ogłosił PZPN. W mediach społecznościowych szybko pojawiły się memy z przymrużeniem oka komentujące decyzję o nieprzedłużaniu umowy z trenerem. Nie brakuje w nich nawiązań do dawnych afer, słabego stylu gry kadry na katarskich mistrzostwach czy rzekomego konfliktu trenera z Robertem Lewandowskim.

22 grudnia PZPN przekazał, że obowiązujący do 31 grudnia kontrakt z selekcjonerem Czesławem Michniewiczem nie zostanie przedłużony . W oświadczeniu, pod którym podpisał się prezes Cezary Kulesza, podziękowano trenerowi za pracę z reprezentacją i spełnienie postawionych przed nim celów. Zaznaczono jednocześnie, że na decyzji zaważył m.in. "długofalowy pomysł na dalsze funkcjonowanie reprezentacji oraz kierunek jej rozwoju".

Wybór Czesława Michniewicza na trenera polskiej kadry od początku budził dyskusje m.in. z powodu jego kontaktów z Ryszardem F., pseudonim Fryzjer, skazanym prawomocnym wyrokiem za korupcję w polskim futbolu . Mówiło się również o rzekomym konflikcie trenera z piłkarzami oraz pogarszających się relacjach z mediami. Wszystkie te wątki błyskawicznie pojawiły się w memach wrzucanych do Internetu po ogłoszeniu decyzji PZPN.

Czesław Michniewicz odchodzi - memy

20 grudnia, dwa dni przed ogłoszeniem informacji ws. Michniewicza, wciąż obecny selekcjoner był gościem Roberta Mazurka na antenie RMF FM. Podczas tej rozmowy po raz kolejny zapewnił, że rzekome budzenie piłkarzy w środku nocy w celu uzyskania numerów ich kont , czyli ważna część afery premiowej, to wymysł mediów. Na dowód swoich słów Michniewicz chciał pokazać coś na ekranie telefonu. Tylko że ekran zlał się z komputerowym tłem w jego kamerce. W ten sposób powstał obrazek, który wielu internautów uznało za bardzo wymowny.

Swoją decyzję prezes PZPN Cezary Kulesza ogłosił tuż przed świętami. W związku z tym pojawiły się żarty, że tym samym dostarczył Polakom kolejny, obok np. różnic w poglądach politycznych, powód do tradycyjnych sporów przy wigilijnym stole.

Kadrze Michniewicza zarzucano również kiepski styl gry i taktykę polegającą na podawaniu przez bramkarza od razu do napastnika, co popularnie nazywano "lagą do Lewego".