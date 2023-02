Polskie zakupy Petra Pavla podzieliły Czechów. Nowy prezydent ma dom tuż przy granicy

"Mamy to, prezydent Czech wybiera się na zakupy do Polski. Doskonała reklama naszej sytuacji ekonomicznej" - pisze jeden z internautów. "Wstyd, gdzie jest wsparcie dla czeskich przedsiębiorców" - dodaje inny. Znaczna część komentarzy, cytowanych w poniedziałek 20 lutego przez CNN Prima News, skupia się na rysie na wizerunku, jaką mają być zakupy za granicą w czasie kryzysu ekonomicznego i wzrostu cen w Czechach. "Dlaczego nie robi zakupów we własnym kraju, skoro tutaj jest tak tanio?" - grzmi jeden z oburzonych. Ktoś inny zasugerował, że Pavel powinien "spalić" kurtkę, którą ma na sobie na nagraniu, ponieważ "ma nas reprezentować".