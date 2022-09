Cukrzyca zwiększa ryzyko depresji. Ma ją niemal połowa chorych Brytyjczyków

Cukrzyca młodych

- Nasze ustalenia wskazują na związek między problemami psychicznymi a rozwojem cukrzycy typu 2 u młodych oraz na to, jak istotne jest zapobieganie tej chorobie w młodym wieku - podkreślił cytowany przez "The Independent" profesor Sanjoy Paul z University of Melbourne, który stał na czele zespołu badawczego. - Wyższe ryzyko rozwoju depresji u osób, które zapadają na cukrzycę w młodym wieku, można częściowo wytłumaczyć większym obciążeniem innymi czynnikami ryzyka, w tym otyłością i paleniem tytoniu - wyjaśnił.

​​Dr Faye Riley z organizacji Diabetes UK w rozmowie z "The Times" zauważyła, że cukrzyca może prowadzić do "poważnych szkód fizycznych", ale "często pomijany jest psychologiczny wpływ życia z tą nieustępliwą chorobą".

Cukrzyca typu 1 i 2

Cukrzyca typu 1 zwana jest także młodzieńczą, bo ujawnia się najczęściej do 35. roku życia, zwykle u dzieci w wieku od 12 do 14 lat. Jest chorobą nieuleczalną. Zanim odkryto insulinę prowadziła ona do śmierci w dość krótkim czasie. U chorych do końca życia niezbędna jest insulinoterapia.