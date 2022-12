Badanie krwi zamiast tomografii czy rezonansu. Opracowano nową metodę wykrywania choroby Alzheimera

Naukowcy opracowali nową metodę wykrywania Alzheimera

- Wielu pacjentów, nawet w USA , nie ma dostępu do rezonansu magnetycznego czy tomografii PET. (...) Badanie z krwi jest tańsze, bezpieczniejsze i łatwiejsze do przeprowadzenia - stwierdził w rozmowie z The Guardian jeden z współautorów badania doktor Thomas Karikari. Jak zaznaczył, test mógłby również pozwolić na szybsze i dokładniejsze postawienie diagnozy.

Kolejne etapy badań

Zanim zostanie on wprowadzony do użytku konieczne będzie jednak przeprowadzenie szerzej zakrojonych testów. Naukowcy będą musieli zweryfikować jego skuteczność na liczniejszej i bardziej zróżnicowanej grupie badawczej. Dokładna ewaluacja testu jest niezwykle istotna, gdyż, zdaniem jego pomysłodawców, w przyszłości może on przybliżyć innych akademików do opracowania skutecznego sposobu leczenia choroby Alzheimera.