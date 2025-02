Smakosze udają żałobników, by spróbować makaronu z zakładu pogrzebowego

czytaj dalej

Prokuratura bada okoliczności narażenia na bezpośrednie ryzyko utraty zdrowia lub życia trzymiesięcznej dziewczynki. W środę późnym wieczorem zaniedbane i mające liczne otarcia dziecko znaleźli policjanci i ratownicy medyczni wezwani do awantury rodzinnej na łódzkich Bałutach. - Wstępna kwalifikacja zdarzenia to narażenie na niebezpieczeństwo, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności - opowiada asp. Kamila Sowińska z łódzkiej komendy miejskiej.