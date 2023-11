"Importowana psia karma" w biznes klasie. Internauci żartują z pozycji w lotniczym menu

czytaj dalej

Pierwsze pieniądze dla Polski z Funduszu Odbudowy są już niemal pewne - informuje korespondent TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowski. Punkt dotyczący akceptacji dla polskiego KPO wpisano do planu wtorkowego posiedzenia Komisji Europejskiej, a szefowie gabinetów unijnych komisarzy nie dodali do tego punktu zastrzeżeń i nie przewidzieli nawet dyskusji w tej sprawie. Wszystko to oznacza, że nie powinno być żadnych kontrowersji i kolegium w Strasburgu jutro otworzy drogę do wypłaty Polsce zaliczki - ponad 5 miliardów euro.