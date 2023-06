Kamienie smażone na patelni kulinarnym hitem. Jak się je przyrządza

czytaj dalej

To, co osiągnął w ciągu swojego życia, było naprawdę niezwykłe i jeśli jesteśmy w stanie znaleźć jakiekolwiek małe pocieszenie w tej tragedii, to jest nim fakt, że straciliśmy go, kiedy robił to, co kocha - przekazała w oświadczeniu rodzina Hamisha Hardinga, jednej z pięciu osób, które zginęły na pokładzie łodzi podwodnej Titan. Krewni i przyjaciele wspominają załogę jednostki.