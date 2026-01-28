Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

Przez przypadek przyczepił odwrotnie uśmiech. "Smutny konik" stał się hitem

|
Chiny. Smutna maskotka hitem sprzedaży
Chiny. Błąd pracownika przynosi firmie duże zyski. Smutna maskotka stała się hitem sprzedaży
Źródło: Reuters
Błąd pracownika sprawił, że maskotka, której produkcja przeszłaby bez echa, stała się hitem w Chinach. Dlaczego czerwony konik z odwróconym uśmiechem zyskał uznanie klientów? "Wygląda tak smutno i żałośnie, zupełnie jak ja w pracy" - komentują internauci.

Chiński Nowy Rok rozpocznie się 17 lutego pod znakiem Ognistego Konia. Hitem sprzedaży w okresie przed tym świętem stał się pluszowy czerwony konik. Nietypowy, bo ze smutną miną.

Sprzedawcy targu hurtowego Yiwu International Trade City cieszą się ze wzrostu sprzedaży nietypowej maskotki - podaje CNN. Wielu klientów uznało, że ponury wyraz pyska dobrze oddaje ich nastrój - "niewolnika korporacyjnego", narażonego codziennie na stres w pracy.

"Smutny konik" stał się hitem, choć za powstaniem zabawki stoi błąd pracownika
"Smutny konik" stał się hitem, choć za powstaniem zabawki stoi błąd pracownika
Źródło: Reuters

Jak powstał "smutny konik"?

Według mediów za sukcesem maskotki nie stoi przemyślana strategia marketingowa, a zwykły błąd pracownika. Zhang Huoquing, właściciel fabryki zabawek przyznał w rozmowie z Reutersem, że o pomyłce podczas produkcji dowiedział się, gdy jeden z jego klientów chciał zwrócić zabawkę. Potem jednak, zamiast zwrotów, zaczęły pojawiać się kolejne zamówienia.

Popularności pluszakowi przysporzyły social media, w których przedstawiano dwie wersje - z uśmiechem i ponurą miną oraz opisem, że jeden konik jest po pracy, a drugi w jej trakcie. Teraz Houquing otrzymuje dziesiątki tysięcy zamówień dziennie - podaje portal.

Chiny. Smutna maskotka hitem sprzedaży
Chiny. Smutna maskotka hitem sprzedaży
Źródło: Reuters

Lou Zhenxian, właścicielka sklepu z zabawkami przyznała w rozmowie z Reutersem, że dla niej osobiście "koń jest brzydki", ale podoba się młodym ludziom. Jak dodaje, Nowy Rok powinno się zaczynać z czymś niosącym pomyślność. - Ale taka wielka, opadająca paszcza? Jestem naprawdę zaskoczona - komentowała.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zatrudnianie nastolatków i praca ponad normę. Producent popularnej zabawki ma kłopoty

Zatrudnianie nastolatków i praca ponad normę. Producent popularnej zabawki ma kłopoty

BIZNES
Ta zabawka podbija świat. Ponad trzykrotny wzrost zysków

Ta zabawka podbija świat. Ponad trzykrotny wzrost zysków

BIZNES

Czerwona maskotka ma przynosić szczęście. Zwierzak ma napis "pieniądze przychodzą szybko", złoty dzwoneczek i obrożę. Kosztuje 25 juanów, czyli niecałe 13 złotych. "Ten mały konik wygląda tak smutno i żałośnie, zupełnie jak ja w pracy" - "South China Morning Post" cytuje jedną z chińskich internautek. "Mam nadzieję, że dzięki tej smutnej zabawce w Roku Konia zostawię za sobą wszystkie moje żale i zachowam tylko szczęście" - pisze inny internauta.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: Reuters, CNN, South China Morning Post, BBC

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
Chinybiznes
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Mróz, zima
Potężna dawka mrozu zmierza do Polski
METEO
Władze Ekwadoru twierdzą, że agent ICE próbował wejść do konsulatu w Minneapolis
Władze Ekwadoru: agent ICE próbował wejść do konsulatu w Minneapolis
Maciej Wacławik
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2681379543
Rewolucja dla firm, gigant nagle zmienia zdanie
Maja Piotrowska
imageTitle
Liga Narodów w Polsce. Podano szczegóły
EUROSPORT
Wrak śmigłowca
Bracia zginęli w katastrofie śmigłowca. Jest wstępny raport komisji
Rzeszów
Awaria wodociągowa na skrzyżowaniu Broniewskiego i Reymonta
Jezdnia się zapadła, z dziury wypływała woda
WARSZAWA
Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia
Przejechał kilkaset metrów chodnikiem. Do więzienia może trafić na 10 lat
Katowice
Treści dla dorosłych
Wysłał zaproszenia na "Marsz dla Jezusa", z pornografią w załączniku. Wyrok sądu
Wrocław
Podczas startu od pasażerskiego Airbusa odpadło koło
Incydent podczas startu. Od samolotu odpadło koło
Świat
Sławomir Cenckiewicz
Szef BBN "nie wie, o czym mówi"? Gdzie możemy kupić sprzęt wojskowy w ramach SAFE
Gabriela Sieczkowska
Jurek Owsiak
Pisała o Owsiaku: "giń człowieku", jest wyrok sądu
Kujawsko-Pomorskie
chf franki szwajcarskie shutterstock_2132180969
Frank najdroższy od ponad dekady. Zła wiadomość dla Szwajcarii
BIZNES
Papież Leon XIV
Leon XIV mówi o rewolucji AI niemal językiem lewicy
Tomasz P. Terlikowski
Prokuratura w Siedlcach prowadzi śledztwo dotyczące fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego (zdjęcie ilustracyjne)
Darowizny, "prowizje" proboszcza i zarzuty dla 45 osób
WARSZAWA
shutterstock_2361820491
Zjadliwy Nipah. "Szybko mutuje i ma potencjał wywołania epidemii"
Anna Bielecka
Viktor Orban
Gorąco między Ukrainą a Węgrami. Wezwanie ambasadora i "stanowczy protest"
Świat
Zrzut ekranu 2026-01-28 o 13
Była świadkiem zastrzelenia Alexa Prettiego. Teraz zabiera głos
Maciej Wacławik
Lotnisko Chopina w Warszawie
Sześciu nie wpuszczono do Polski, 13 miało problemy przy wyjeździe
WARSZAWA
mieszkanie miasto wiezowce shutterstock_708216235
Rządowy program działa, ale niełatwo z niego skorzystać. "Iluzoryczna możliwość"
BIZNES
Niemowlę z obrażeniami trafiło do szpitala. Sprawą zajmuje się prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosili się z niemowlęciem do szpitala. Twierdzą, że spadło z przewijaka
Olsztyn
Poszukiwania Celine Cremer w 2023 roku
Rozejrzał się i zobaczył ludzkie kości. Trzy lata temu zaginęła tam turystka
Świat
Zniszczenia po burzy Kristin w Figueira da Foz w Portugalii
Przewrócił się diabelski młyn. Kristin przyszła po Josephie
METEO
Agresorka groziła mężczyźnie nożem
Przystawiła mu nóż do szyi i kazała jechać. Zarzuty dla 32-latki. Ta twierdzi, że "nic nie pamięta"
Łódź
imageTitle
Spore zmiany w kadrze skoczków. Czołowi Polacy nie jadą do Willingen
EUROSPORT
Targówek
"Zginęli od ciosów ostrym narzędziem". Mężczyzna zatrzymany po szturmie
WARSZAWA
Siedziba Prokuratury Krajowej
Loterie influencerów pod lupą prokuratury. Zatrzymano dziesięć osób
Poznań
Donald Trump
Amerykańska armada płynie w kierunku Iranu. "Większa niż wysłana do Wenezueli"
Świat
Pożar hali w Gliwicach
Płonie hala, kłęby czarnego dymu nad miastem
Katowice
Joel Guerriau opuszcza paryski sąd 27 stycznia
Dosypał przyjaciółce ecstasy do szampana. Były senator skazany
Martyna Nowosielska-Krassowska
bol brzucha brzuch shutterstock_2608793903
Chcesz, a nie możesz. Naukowcy odkryli powód częstego i wstydliwego problemu
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica