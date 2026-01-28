Przez przypadek przyczepił odwrotnie uśmiech. "Smutny konik" stał się hitem

Chiny. Błąd pracownika przynosi firmie duże zyski. Smutna maskotka stała się hitem sprzedaży Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Chiński Nowy Rok rozpocznie się 17 lutego pod znakiem Ognistego Konia. Hitem sprzedaży w okresie przed tym świętem stał się pluszowy czerwony konik. Nietypowy, bo ze smutną miną.

Sprzedawcy targu hurtowego Yiwu International Trade City cieszą się ze wzrostu sprzedaży nietypowej maskotki - podaje CNN. Wielu klientów uznało, że ponury wyraz pyska dobrze oddaje ich nastrój - "niewolnika korporacyjnego", narażonego codziennie na stres w pracy.

"Smutny konik" stał się hitem, choć za powstaniem zabawki stoi błąd pracownika Źródło: Reuters

Jak powstał "smutny konik"?

Według mediów za sukcesem maskotki nie stoi przemyślana strategia marketingowa, a zwykły błąd pracownika. Zhang Huoquing, właściciel fabryki zabawek przyznał w rozmowie z Reutersem, że o pomyłce podczas produkcji dowiedział się, gdy jeden z jego klientów chciał zwrócić zabawkę. Potem jednak, zamiast zwrotów, zaczęły pojawiać się kolejne zamówienia.

Popularności pluszakowi przysporzyły social media, w których przedstawiano dwie wersje - z uśmiechem i ponurą miną oraz opisem, że jeden konik jest po pracy, a drugi w jej trakcie. Teraz Houquing otrzymuje dziesiątki tysięcy zamówień dziennie - podaje portal.

Chiny. Smutna maskotka hitem sprzedaży Źródło: Reuters

Lou Zhenxian, właścicielka sklepu z zabawkami przyznała w rozmowie z Reutersem, że dla niej osobiście "koń jest brzydki", ale podoba się młodym ludziom. Jak dodaje, Nowy Rok powinno się zaczynać z czymś niosącym pomyślność. - Ale taka wielka, opadająca paszcza? Jestem naprawdę zaskoczona - komentowała.

Czerwona maskotka ma przynosić szczęście. Zwierzak ma napis "pieniądze przychodzą szybko", złoty dzwoneczek i obrożę. Kosztuje 25 juanów, czyli niecałe 13 złotych. "Ten mały konik wygląda tak smutno i żałośnie, zupełnie jak ja w pracy" - "South China Morning Post" cytuje jedną z chińskich internautek. "Mam nadzieję, że dzięki tej smutnej zabawce w Roku Konia zostawię za sobą wszystkie moje żale i zachowam tylko szczęście" - pisze inny internauta.

OGLĄDAJ: TVN24 HD