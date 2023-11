Dziś Międzynarodowy Dzień Cappuccino. Jak zrobić idealne według włoskiej receptury

W środę obchodzimy Międzynarodowy Dzień Cappuccino. Ten włoski napój uwielbiany jest na całym świecie. Jak zrobić idealne cappuccino według włoskiej receptury? Jak podawać?

Międzynarodowy Dzień Cappuccino obchodzimy 8 listopada. Świętują przede wszystkim Włosi, ale także miłośnicy kawy ze spienionym mlekiem w wielu innych krajach. We Włoszech przypomina się dziś, że zgodnie z tradycją cappuccino powinno się pić tylko rano.

Włoska receptura cappuccino - jak zrobić idealne

Obecna receptura cappuccino uważana jest za całkowicie włoską i to ona dotarła do każdego zakątka świata. Napój ten to tradycyjnie 25 ml espresso i 100 ml podgrzanego mleka zwieńczonego warstwą kremowej, gładkiej pianki, bez widocznych pęcherzyków powietrza, z brązowymi brzegami. Cappuccino podawane jest w filiżance o objętości 150 ml, niekiedy podgrzewanej, i powinno mieć intensywny aromat. Od innego bardzo popularnego napoju - caffè latte - różni się ilością mleka. W latte jest go więcej, a pianka jest mocniej spieniona i lżejsza. Latte zazwyczaj jest podawane w wysokich szklankach, inaczej niż cappucino.

Cappuccino to według Włochów napój poranny

Cappuccino stało się jednym z symboli włoskiej tradycji, ale ze względu na ogromną popularność poza Włochami sposób jego podawania może się znacząco różnić od wersji klasycznej. We Włoszech cappuccino jest uznawane za napój poranny i picie go po południu jest dla wielu Włochów nie do pomyślenia. Niektóre restauracje nie podają go więc w godzinach popołudniowych. Jednak w wielu miejscach odwiedzanych przez zagranicznych turystów napój ten podawany jest mimo wszystko przez cały dzień.

Historia cappuccino. Co ma wspólnego z odsieczą wiedeńską

Według jednej z wersji historia cappuccino wiąże się z odsieczą wiedeńską. Zgodnie z niektórymi przekazami początki tej porannej kawy związane są z postacią błogosławionego Marco d'Aviano (1631-1699), włoskiego kapucyna i wędrownego kaznodziei. We wrześniu 1683 roku został on wysłany przez papieża Innocentego XI do Wiednia, by przekonać europejskie potęgi do utworzenia koalicji przeciwko Imperium Osmańskiemu. To wtedy zakonnik w czasie wizyty w wiedeńskiej kawiarni dodał mleko do zbyt mocnej jego zdaniem kawy. Nowy napój nazwano na cześć jego zakonu.

Są też jednak inne opowieści o narodzinach cappuccino. Jedna z nich głosi, że nazwa napoju nawiązuje po prostu do brązowego habitu kapucynów. Inna mówi wręcz o ściśle wiedeńskim pochodzeniu kawy, niegdyś podawanej z bitą śmietaną i przyprawami.

