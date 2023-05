Księżniczka Charlotte na nowym urodzinowym portrecie jest "wersją mini" księcia Williama

2 maja księżniczka Charlotte obchodzi 8. urodziny. W związku z tym na profilach księcia i księżnej Walii w mediach społecznościowych opublikowano nowy, oficjalny portret dziewczynki. Po publikacji fotografii fani rodziny królewskiej niemal jednogłośnie uznali, że Charlotte jest bardzo podobna do księcia Williama.

Księżniczka Charlotte "wersją mini" księcia Williama

Charlotte jest drugim dzieckiem Williama i Kate - urodziła się w 2015 roku. Dwa lata wcześniej - w 2013 roku na świat przyszedł jej starszy brat, książę George , a w 2018 roku książę Louis . Newsweek przypomina, że w ciągu ostatniego roku księżniczka coraz częściej zaczęła się pojawiać na różnych publicznych wydarzeniach. Brała udział m.in. w uroczystościach związanych z Platynowym Jubileuszem z okazji 70-lecia panowania Elżbiety II, w uroczystościach pogrzebowych królowej (swojej prababci) i po raz pierwszy pojawiła się na Igrzyskach Wspólnoty Narodów (Commonwealth Games). Charlotte jest trzecia w kolejce do brytyjskiego tronu - po swoim ojcu i starszym bracie.

Źródło zdjęcia głównego: The Prince and Princess of Wales/INSTAGRAM